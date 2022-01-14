Antalya'da vicdanları sızlatan olay: İşçiyi üzeri kirli diye bagajda taşıdı

Antalya'da bir inşaat firması sahibi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi üzeri kirli diye koltuk yerine bagajda taşıdı. Durumu görenler ise olaya büyük tepki gösterdi.

Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı.

İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ancak numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi.

BAGAJA BİNEN İŞÇİYİ GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

OLAY CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

ARAÇ SAHİBİ: ÜZERİ KİRLİ OLDUĞU İÇİN KENDİ BAGAJA BİNMEK İSTEDİ

Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.