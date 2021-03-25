Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla, uzun zamandır tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Karar kadın erkek birçok kesimden art arda tepkiler gelmeye başladı.

KALABALIĞIN ORTASINDA SOYUNDU

Bugün Antalya'da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etmek için düzenlenen eylemde, tras olduğu öğrenilen bir birey, üstsüz bir şekilde objektiflere poz verdi. CHP milletvekilleri ve İyi Parti'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı İstanbul Sözleşmesi eyleminde, basın açıklaması sırasında üstünü çıkaran kadın, herkesin dikkatini çekti.

HAMZA DAĞ KARARI PROTESTO ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Antalya'da Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının protesto edilmesi sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle eyleme destek veren CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi. Dağ, Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bu fotoğraf CHP ve İYİ Partililerin sendikalarla bir araya gelerek düzenlediği protestoda çekildi. Meselenin kadın ve kadını korumak olmadığını, İstanbul Sözleşmesi bahanesiyle nasıl bir zihniyete bayraktarlık ettiğinizi tüm Türkiye'ye göstermiş oldunuz."