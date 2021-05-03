Antalya'da turistten kadın polise ahlaksız teklif

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 5 milyar lira bütçeli yeni destek paketine başvurular bugün başladı. 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar verilecek krediden imalat sektörü ve teknoloji tabanlı start-up'lar faydalanacak.