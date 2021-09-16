Antalya'da öğrencilerini tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı

Antalya'da bulunan Hurma Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun, öğrencilere yönelik "Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım" sözleri üzerine açığa alındı.

Öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte bir buçuk yıllık aranın ardından okullarına döndü.

Antalya'da bulunan Hurma Ortaokulu'nda ise okullarına dönmenin sevincini yaşayan öğrenciler, kötü bir sürprizle karşılaştı.

Müdür Yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun, öğrencilere tehditler yağdırdı.

MÜDÜR YARDIMCISINDAN ÖĞRENCİLERE: AĞZINIZI YÜZÜNÜZÜ DAĞITIRIM

Öğretmenin, "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın." sözleri ise tepkilere neden oldu.

Öğretmenin öğrencileri azarladığı ve tehdit ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı ve gündeme oturdu.

AÇIĞA ALINDI

Söz konusu görüntüler üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde öğrencileri tehdit eden Fatma Yıldız Coşkun hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün Milli Eğitim müfettişlerinin gönderildiği ve yapılan inceleme sonrasında Müdür Yardımcısı Coşkun’un açığa alınmasına karar verildiği öğrenildi.

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