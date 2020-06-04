Antalya'da karantina uzatıldı, mahalleli polise taş attı

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir mahallede ilan edilen 14 günlük karantina süresinin bir hafta uzatılmasına tepki gösteren mahalleli, polisi taşladı. Antalya Serik ilçesindeki karantina ne zaman bitecek?
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan 15 sokağın, corona virüs önlemleri kapsamında, karantina süresi 1 hafta daha uzatıldı.
Sürenin uzatılmasına tepki gösteren halk sokaklara çıktı.
İKNA OLMAYAN VATANDAŞLAR, POLİSE SALDIRDI
Zaman zaman olay çıkartan grubu polis, ikna etmeye çalışsa da gerginlik yaşandı.
Gruptan bazı vatandaşlar ise karantinanın kaldırılmasını isteyerek polise taş attı.
Bazıları da polisin kurduğu demir bariyerleri aşmaya çalıştı.
POLİS MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI
Tedbir amaçlı kurulan bariyerleri aşmak isteyen grubu dağıtmak için polis zaman zaman biber gazı ile müdahale etti.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ve Serik Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, grupla konuşarak, sakinleştirdi.
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