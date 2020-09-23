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Antalya'da Feci Kaza polis memuru şehit oldu

Antalya'da Feci Kaza polis memuru şehit oldu Son dakika haberi: Antalya'da polis memurunun şehit olduğu feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da Feci Kaza polis memuru şehit oldu
23 Eylül 2020 Çarşamba 00:13

 Antalya'da Feci Kaza polis memuru şehit oldu

Antalya'da kaza yapan yunus timindeki polis şehit oldu

Antalya'da üst geçitte virajı alamayarak bariyerlere çarpan yunus timindeki bir polis ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Kaza bu gece 00:30 sıralarında sıralarında Mevlana Kavşağı üst geçidinde yaşandı. Üst geçitte virajı alamayarak kontrolden çıkan yunus timini taşıyan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 28 yaşındaki polis memuru Onur Küçük ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralı polis olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polislerin hastaneye akın ettiği kaza sonrası Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'da hastaneye geldi. Eşi de polis olan Onur Küçük'ün cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderilecek.
"Kaza anı kameralara yansıdı''
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yansıyan bölümde yunus polisinin solundaki yön levhasına temas etmesi ve arkadaki polisin yere düşmesi yer aldı. Sürücünün ise bir kaç metre sonra ileride güçlükle motosikletinin hakimiyetini sağlayıp durabildiği görüldü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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