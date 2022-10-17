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Antalya'da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç., oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkıştı.

Antalya'da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı
Kamusaati
Kamusaati
17 Ekim 2022 Pazartesi 21:14

Antalya'da Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında E.Ç.'nin (39), balkonda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı.

Annesini darbetti, balkon demirlerinden sarktı

Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

Çağırılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.

Bunalıma girdi

Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Vasviye Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen Vasviye Ç., "Söyleyecek söz yok." dedi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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