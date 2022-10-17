Antalya'da annesini darbetti, balkonda zor anlar yaşattı

AÖF sınavları için geri sayım başladı. Lisans ya da ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan kişiler arama motorlarında AÖF güz dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama ve sınava ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF sınav takvimi...