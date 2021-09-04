Antalya'da 28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, toplu ulaşım araçlarına getirilen PCR testi zorunluluğu sonrasında önlemlerini arttırdı. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Belgelerini ibraz edemeyenlerin seyahatlerine ise izin verilmeyecek.