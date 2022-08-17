kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
1
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
haciz
haciz
0

Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi

Ankara'nın Mamak ilçesinde Yusuf Ş., annesine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Ramazan D.'yi sokak ortasında dakikalarca başını tekmeleyerek, ağır yaraladı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Annesine tacizde bulunduğunu öne sürüp sokak ortasında dakikalarca tekmeledi
Kamusaati
Kamusaati
17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:57

Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta geçen hafta cumartesi günü, annesi ile yürüyen Yusuf Ş., aynı sokakta geri dönüşüm işçisi olan Ramazan D.'ye saldırdı. Yusuf Ş., yüzüstü yere düşen Ramazan D.'nin başını dakikalarca tekmeledi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı. Yusuf Ş., annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ramazan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından Yusuf Ş.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ş., emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, "Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu" dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.

Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi. Yusuf Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Mobbinge uğrayanlar hangi tazminatları alabilir?
Mobbinge uğrayanlar hangi tazminatları alabilir?
0
Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi?
Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi?
0
Kamudaki 'güvenlik kameraları' ile ilgili emsal karar!
Kamudaki 'güvenlik kameraları' ile ilgili emsal karar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.