Annesinden uzun ekmek istedi, yuvarlak ekmek aldı diye evi terk etti

Bursa'da 44 yaşındaki Bülent Dalgın, uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından "Yuvarlak ekmek aldı" diye evi terk etti. Zeliha Dalgın, evinin balkonundan bir an olsun ayrılmadan evladının geri dönmesini bekliyor.

Bursa'da uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından "Yuvarlak ekmek aldı" diye evi terk eden 44 yaşındaki Bülent Dalgın, 20 gündür kayıp. Oğlunun hayatından endişe ettiği için kayıp başvurusunda bulunan Zeliha Dalgın, uyku uyumayıp yemek yemeden oğlunun geri dönmesini bekliyor.

"UZUN EKMEK KALMAMIŞ" DİYEN ANNESİYLE TARTIŞTI

Mustafakemalpaşa ilçesinde 96 yaşındaki annesi Zeliha Dalgın ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Bülent Dalgın, fırına ekmek almaya gönderdiği annesinden uzun ekmek almasını istedi. Fırına gittiğinde uzun ekmek bulamayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yuvarlak ekmek alarak eve geldi. Uzun ekmek alıp almadığını soran oğluna uzun ekmek kalmadığı için yuvarlak ekmek almadığını söyleyince de anne ve oğlu arasında tartışma çıktı.

EKMEK KAVGASI NEDENİYLE EVİ TERK ETTİ

Akşam saat 17.00 sularında annesine "Sen uzun ekmek almamak için yalan söylüyorsun" diyen Bülent Dalgın evden çıktı ve bir daha da eve geri dönmedi. Oğlunun hayatından endişe eden Zeliha Dalgın polisi ve jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu.20 gündür evinin balkonundan ayrılmayan Zeliha Dalgın yaşlı gözlerle oğlunun eve dönmesini ve ona bir an önce kavuşmayı hayal ediyor.

GÖZÜ YAŞLI ANNE EVLADININ GERİ DÖNMESİNİ BEKLİYOR

Ağlamaktan göz pınarları kuruyan Dalgın, "20 gün oldu. Karşılıklı televizyon izliyorduk. Bana sebepsiz yere kızdı. "Anne ekmek al ama uzun ekmek al" dedi. "Tamam uzun ekmek alırım çocuğum" dedim. Uzun ekmek yoktu fırında yuvarlak ekmek aldım. "Geldim uzun ekmek yoktu çocuğum" dedim. "O zaman sen yalan söylüyorsun uzun ekmek almak istemiyorsun" dedi kızdı ve gitti. Düzenli ilaç kullanıyordu. Saatini hiç geciktirmiyordum. 20 gündür balkonda onu gözlüyorum, ne olur yalvarıyorum. Dön evine çocuğum, yavrum seni çok özledim ben. Ne olur dön evine" dedi.