Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyen genç, babasının boğazını kesti

Diyarbakır'da 32 yaşındaki Ü.A. annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyip, tartıştığı babası Mehmet Ali Akarsu'ya saldırdı. Boğazı kesilip göğsünden bıçaklanan baba ağır yaralandı.

Bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

HEM BOĞAZINDAN HEM GÖĞSÜNDEN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı. Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ü.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.