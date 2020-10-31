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Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkaz altından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkaz altından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Perinçek ve 3 çocuğu 23 saatin ardından sağ olarak çıkarıldı. Saatler sonra ise henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkaz altından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı
31 Ekim 2020 Cumartesi 18:09

Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkaz altından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkaz altından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Perinçek ve 3 çocuğu 23 saatin ardından sağ olarak çıkarıldı. Saatler sonra ise henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Perinçek ve 3 çocuğu 23 saatin ardından sağ olarak çıkarıldı. Saatler sonra ise henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarıldı.

BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Saatler sonra ise kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

0 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi.

Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkaz altından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı

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