Anketlerde Chp ve İyi partiyi solladılar Yeniden Refah Geliyor

Yeniden Refah Geliyor, Anketlerde Chp ve İyi partiyi solladılar

ANKETE OY VERMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Anket çalışmaları tüm hızıyla devam etmesiyle birlikte, siyasi partilerin vatandaşın nabzını yoklaması hummalı bir şekilde sürüyor. Neredeyse her gün farklı bir anket firması partilerin oy oranlarını kamuoyuna paylaşıyor. Bu hummalı anket çalışmasına bakılacak olursa sanki birkaç ay içinde ülke olarak seçimlere gideceğiz. Fikrimi soracak olursanız, 2023 yılından önce seçim olmayacak. Son yıllarda yeni siyasi partiler peş peşe kurulmaya başladı. Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi derken, şimdi de Mustafa Sarıgül’ün yeni bir parti kurma çalışmalarında son aşamaya geldiğini hepimiz biliyoruz. Yapılan anketlerde çok ilginç şeyler gözüme çarpıyor doğrusu. Bu yapılan anketlerdeki ilginç şeyleri gördükçe, yapılan bu anketlerin benim açımdan pek inandırıcılığı kalmıyor. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar neticesinde yeni kurulan partilerin Yargıtay üye sayılarını inceledim. Merak eden her vatandaşımızın; siyasi partilerin üye sayılarını, Yargıtay’ın sitesinden öğrenme şansı vardır. Neden üye sayılarına dikkat çektiğimi sizlere anlatacağım. Anketlerde oy oranı %1 ile %2 arasında değişen siyasi partilerin Yargıtay üye sayılarına baktığımızda, ankette yer alan bir partinin 9.500 diğerinin ise 15.000 civarında üye sayısı görünüyor. Üstelik bu anketlerde yer alan partilerin seçime girme yeterliliği de şu an için mevcut değil. Yani yarın seçim var denildiğinde bu partiler seçime giremiyor. Şimdi gelelim asıl konumuza! Malumunuz Yeniden Refah Partisi 2018 yılının kasım ayında Dr. Fatih ERBAKAN liderliğinde kuruldu. Yaptığımız araştırmalar neticesinde iki yıl gibi geçen sürede parti 81 il 800 ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış bulunmakta. Bununla kalmayarak Yeniden Refah Partisi mahalle teşkilatlarının birçoğunu kurmuş durumda ve Baş müşahit atamalarını yapmaya bile başlamış. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye’nin en büyük kongrelerinden birini gerçekleştiren parti, seçime girme yeterliliğini de elde etmiş. Yani yarın seçim olsa seçime girecek 15 siyasi partiden bir tanesidir. Aynı şekilde Yargıtay’ın sitesinden üye sayısına baktığımızda 100.000 civarında üyeye ulaşmış durumda. Parti yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda şu an 200.000 civarında üyeye sahip olduklarını ancak sisteme girişlerin zaman aldığını dile getirdiler.

Neden sizlere bunları belirtme ihtiyacı duydum?

Yapılan anketlerdeki haksızlık (Yeniden Refah Partisi seçmenin yok sayılması),tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu düşünüyorum. Yeniden Refah seçmenin sorduğu soruyu ben de Yeniden Refah Partisi yetkililerine sordum.

Neden anketlerde yoksunuz?

Aldığım cevap çok çarpıcı ve ilginç: “Anket firmaları, anketlerde yer almamız için bizden para talep ediyorlar . Parayla yapılan anketleri hem etik hem de inandırıcı bulmuyoruz. Bizler oy oranımızı biliyoruz. İlk seçimde milletimizin desteğiyle TBMM’nde partimizi göreceksiniz”.

Bu cevap karşısında araştırmamı biraz daha derinleştirdim ben de. Pandemi sürecine rağmen sahalarda olan tek siyasi parti Yeniden Refah Partisi olduğu gözüme çarpıyor. Evet, yanlış duymadınız! Esnaf ziyaretleriyle, stant çalışmaları hatta kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyorlar. Yeniden Refah Partisi; sanki yarın seçim varmış gibi çalışmalarına durmaksızın devam eden, sahada olan tek siyasi parti olarak önümüze çıkıyor.

Bu yaptığım araştırmalar neticesinde soruyorum; anket firmalarının kamuoyuna sunduğu oranlarda bir terslik mevcut değil mi sizce de? En son ünlü bir anket firması,bugün paylaştığı araştırmada Yeniden Refah Partisi’ne ankette yer vermemiş olmasına rağmen ilginç bir araştırmayı da paylaşmış. İktidar partisi seçmenlerinin 18-27 yaş aralığında %10, 28-43 yaş aralığında %80, 44 yaş ve üstü %10 oranında Yeniden Refah Partisi’ne oy vereceğini belirtmiş. Hal böyle iken Yeniden Refah Partisi’ne ankette yine yer verilmemiş. Bu haksızlığı görünce Yeniden Refah Partisi seçmeninin söylemlerini daha iyi anlamaya başladım doğrusu. Şimdi bu haksızlığı görüp de bu yazıyı kaleme almamak mümkün mü? Takdir siz değerli okurlarımın.

ANKETE OY VERMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ