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Ankara’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Ankara’da sağanak yağış ve dolu sonrası kanalizasyonların tıkandığı suyla dolan yollarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.

Ankara’da sağanak yağış yolları göle çevirdi
Kamusaati
Kamusaati
16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:03

Türkiye güneşli geçen haftanın ardınan yağışlı havanın etkisine girdi.

Ankara da yoğun sağanak alan illerden biri oldu.

Yollar göle döndü

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde sağanak yağmur ve dolu sonrası yollarda oluşan su birikintileri yüzünden araç geçişleri güçlükle sağlanırken yayalar yürümekte zorluk çekti.

Yağmur ve dolu yağışı sonrası Şereflikoçhisar E 90 kara yolunda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Caddeleri su bastı

Yağış sonrasında araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi.

Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti. Yağış sonrası birçok meyve bahçesi ve ekili arazi zarar gördü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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