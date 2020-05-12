Ankara Valiliği Açıkladı Ruslarla Parti veren Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komser Görevden Alındı

Ankara Valiliği Açıkladı Çşftlik kiralayıp ruslar ve yabancı uyruklu kadınlarla alem yapan Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komser görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasından sonra o görevlileri Görevden Alındı





ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nce, Ankara'da çiftlik evinde alem yaptığı iddia edilen emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldığı, görev yeri değişikliği ve görevden el çektirme işlemi uygulandığı belirtildi.

Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce, emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısının, çiftlik evinde bir grup kadınla alem yaptığına ilişkin basında yer alana haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında meydana gelen ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yaptığı konusuyla ilgili olarak ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak Valiliğimizce 06.05.2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır" denildi.

Ankara'da, Alınan onlarca tedbirler ve koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, ve bunların denetleme mekanizmasını işleten emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Komser ve yardımcının verdiği skandal partinin Nisan ayında, Gölbaşı ilçesinde parti verdiği tespit edilen Ankara'da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı.

Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti. Burada koronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı.

Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti. Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a aktardı. Görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki göster