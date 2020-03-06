Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı !

Ankara TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! Ankara Sincan sosyal konut projesi kura çekilişi saat kaçta?

Ankara TOKİ kura çekim işlemi Tarihi belli oldu!

TOKİ Ankara'nın en gözde yeri olan Sincan Saraycık bölgesinde oluşmasına karar verildi kura çekilişi 07 03 2020 tarihi cumartesi günü Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda sabah saat 10:00 itibariyle yapılacak çekilişte 2+1 dairelerin çekilişi olacak ve ev sahipleri belli olacaktır . Öğle Saati itibariyle gerçekleştirilecek olan çekilişte ise 3+1 evlere ait şahıslar belirlenecektir.

Ardından listelerin tamamlanması ve sisteme giriş yapılmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden erişime açık şekilde olacaktır .

TOKİ başvuru ücreti Nereye Ödenecek Nasıl iade alınacak

TOKİ'nin diktirdiği binalar için, noter huzurunda gerçekleşecek kura çekme işlemi sonucunda hak sahibi olamayan şahıslara başvuru tutarları iade ediliyor.

Kurada, asil veya yedek olarak hak sahibi olma şansını kaybedenler başvuru tutarlarını , kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonunda T.Halk Bankası hesaplarına yatırılacak

Türkiye'nin dört bir tarafından ilgi çeken TOKİ sosyal konut projelerine en fazla başvuru yapılan illerden teki de Ankara da gerçekleşmiştir .18 bin 38 kişi başvuru yaptı Ankara sosyal konutları için hak belirleme kurası 7 Martta tamamlanacaktır . Ankara'da 7 projede talep leri bir araya 4 bin konut için de kura çekme işlemi tamamlanmış sayılacaktır . 18 bin 38 kişinin müracaat ettiği 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası bitmiş olacaktır . İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 bina için 7 Mart'ta başlayacak.

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