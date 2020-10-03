Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İş Başvuru Formu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İş Başvuru Formu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddelerine ve "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar"a göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Kadrolara Başvuracak Adaylar:

1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - Özgeçmiş,

4 - Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)

5-Lisans Transkripti (onaylı belge) (4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK'ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

6 - ALES Belgesi

7 - 2 adet fotoğraf

8 - Yabancı Dil Belgesi

9 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 02.10.2020

Son Başvuru Tarihi : 16.10.2020

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.10.2020

Sınav Giriş Tarihi : 28.10.2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.11.2020

ÖNEMLİ NOTLAR

1 - Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2 - Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.

3 - Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

7 - Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

8 - Sınavlar aynı saatte olacağından müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

9 - İlanımıza http://www.asbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.