Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 51 gözaltı kararı

Erdoğan 5 marketi işaret etti! 'Piyasayı alt üst ediyorlar' Erdoğan fahiş fiyatlarla ilgili 5 marketi işaret etti! 'Piyasayı alt üst ediyorlar' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sonrası New York’taki Türkevi’nde fahiş fiyatlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan," Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir." dedi.