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Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan, 3 genel başkan yardımcısını görevden almaya hazırlanıyor

Ankara kulisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin ardından yapacağı hamleleri konuşmaya başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde konuşulan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan performansından memnun olmadığı 3 genel başkan yardımcısını kesin olarak görevden alıp cumhurbaşkanı danışmanlığına çekecek. Listelerde de yer almayan bu isimlerin AK Parti'nin seçim ve strateji çalışmalarında olmalarına rağmen gereken katkıyı yapmadıkları da konuşulan iddialar arasında.

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan, 3 genel başkan yardımcısını görevden almaya hazırlanıyor
Kamusaati
Kamusaati
24 Nisan 2023 Pazartesi 23:02

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, parti kulisleri de hem seçim çalışması yapıyor hem de yeni dönem için hazırlık yapıyorlar.

Ak Parti kulislerinde de listelerdeki sürprizlerin ardından yeni dönemin şifreleri konuşuluyor. AK Parti kulislerindeki iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ardından önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde başta ekonomi olmak üzere ciddi değişiklikler yapacak. Ekonomi Politikalarını Mehmet Şimşek'e teslim etmeye hazırlanan Erdoğan'ın kurmayları yeni dönemin ekonomi senaryoları için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kabine de birkaç isim dışında neredeyse tamamının değişeceği konuşuluyor. Kritik görevi ve tecrübesi sebebiyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise göreve devam edeceği ifade ediliyor. Erdoğan'ın Dışişleri, İçişleri, Eğitim ve Sağlık'ta yeni genç isimlere yöneleceği de konuşulan iddialar arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un özel işleri sebebiyle milletvekili adayı olmayarak izin istediği ve seçimden sonrada görev almayacakları kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parti Genel Merkezi'nde de büyük değişim yapacağı iddia ediliyor. Seçimlerin ardından sonbahar da Kongre yapmayı planlayan Erdoğan'ın Parti Genel Merkezinde de Bakanlar Kurulunda ve Milletvekili listelerinde üç dönem kuralı sebebiyle yer almayan bazı isimlere görev vereceği ifade ediliyor.

Genel Merkez'de konuşulan iddialara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın performansından memnun olmadığı 3 Genel Başkan Yardımcısını kesin görevden alacağı ve Cumhurbaşkanı Danışmanlığına çekeceği ifade ediliyor. Listelerde de yer almayan bu isimlerin Parti'nin seçim ve strateji çalışmalarında olmalarına rağmen gereken katkıyı yapmadıkları da konuşulan iddialar arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç tecrübeli isim ve daha çok genç isimlerin olacağı yeni bir A Takımı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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