Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Personel Alımı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 5 Güvenlik Görevlisi 20 Temizlik Görevlisi Alımı engelli temizlik görevlisi ve terör mağduru eski yükümlü temizlik personeli alımı yapılacaktır.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden kura usulü ile Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU YERİ / TARİHİ

- Başvurular 09.03.2020 – 13.03.2020 tarihleri arasında İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Yukarıda belirtilen nitelikler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıyor olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

-Engelli kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.

-Eski Hükümlü / TMY kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin (a) ve (ğ) bendi kapsamında durumlarını belgelendirmek.

-Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

AÇIKLAMALAR

- Yapılacak sınavda başarı göstererek ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

- Her aday, durumuna uygun meslek kolundan sadece birine başvuru yapabilecektir.

- Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracak adaylarda Güvenlik Görevlisi olarak çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya Güvenlik üzerine meslek gruplarına ait meslek kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- İŞ-KUR tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bildirilen başvurular arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 19.03.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Abadan Konferans salonunda yapılacaktır.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

- Aday listeleri, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü duyurular www.hacibayram.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

- İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

