Ankara'daki kum fırtınasına karışan işçi O Anları Anlattı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan kum fırtınasının yaraları sarılıyor. Fırtına da çadırları yıkılan mevsimlik tarım işçilerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yardım etti. Tarlada çalışırken fırtınaya yakalanan Abdulkadir Karakurt, "2 kez ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi. Kendimi yere attım. Yaklaşık 40 dakika kadar sürdü" dedi.

Polatlı'da dün öğle saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte kum fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kaplarken, ilçede panik oluştu. Sokakta bulunan vatandaşlar ev ve kapalı mekanlara koşarak, toz buluntudan kaçınmaya çalıştı. Görüş mesafesini düşüren fırtınada, ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.