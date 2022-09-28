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Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Türkiye'nin en büyük alana sahip olan Etlik Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor
Kamusaati
Kamusaati
28 Eylül 2022 Çarşamba 10:18

Türkiye, dünyaya sağlık sistemiyle öncülük etmeye devam ediyor...

Son 20 yılda sağlık alanında yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

İlk şehir hastanesi 2017 yılında Yozgat'ta hizmete sunulurken, bugün bu sayı 20'ye çıkıyor.

Başkent Ankara'da çalışmaları tamamlanan Etlik Şehir Hastanesi, 4 binin üzerindeki yatak kapasitesi ile bugün resmi olarak açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yapacak

Hastanenin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

En büyük alana sahip hastane

Başkentte şehir hastanesi sayısı 2'ye çıkarken, Etlik Şehir Hastanesi Türkiye'nin en fazla alana sahip hastanesi olarak öne çıkıyor.

Farklı bölümlerin tek bir alana toplandığı hastane son model teknolojik cihazlarla donatılırken, toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724, poliklinik sayısının ise 938 olduğu açıklandı.

Tümör tedavisinde 6 boyutlu ışın cihazı

Hastanenin bir diğer öne çıkan unsuru ise, tümörü tedavi eden 6 boyutlu ışın cihazı. Bu cihaz sayesinde sağlıklı dokuya zarar vermeden, tümörler tedavi edilebilecek.

Bir diğer yandan, sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti bulunuyor.

19 hastane 175 milyon hastaya hizmet etti

Türkiye'nin 16 ilinde [İstanbul(Okmeydanı-Kartal-Göztepe-Başakşehir), Ankara, Mersin, Adana, Kayseri, Bursa, Eskişehir, Konya, Manisa, Erzurum, Yozgat, Isparta, Elazığ, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Balıkesir] 19 şehir hastanesi hizmete girdi. Şehir hastanelerinde her gün binlerce hastaya hizmet veriliyor.

Hizmete giren 19 hastaneden bugüne kadar 175 milyon sağlık hizmeti alındı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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