Ankara'da yağmur hayatı felç etti

Ankara'da etkili olan yağmurun ardından caddeleri su basarken sürücüler araçlarının üzerine çıkarak sulardan korunmaya çalıştı.

Başkent Ankara sağanak yağmura teslim oldu.

Şehir yine her yağmurdan sonra görmeye alışık olduğumuz anlara sahne oldu.

Yağmur Ankara'nın genelinde etkili olurken bazı ilçeler daha çok etkilendi.

Caddeler dereye dönüştü

Özellikle Yenimahalle ve Etimesgut adeta sulara teslim oldu.

Mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer iş yerlerini de su bastı.

Araçların üzerine çıkıp canlarını kurtardılar

Dereye dönüşen caddelerde araçları ile suyun ortasında kalan bazı vatandaşlar, canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.

O anlara ilişkin görüntüler izleyenlerin ağzını açık bıraktı.