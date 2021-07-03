Ankara'da patlama: 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ambalaj imalathanesinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara, Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamada iki iş yeri sahibi yaralandı.

Ulubey Mahallesi Taştop Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında sabah 08.30 sularında patlama meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlamada giriş katta bulunan dükkanlar büyük zarar gördü, iki iş yeri sahibi yaralandı. Siteler esnafının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TÜP PATLAMIŞ

İlk belirlemelere göre tüpten kaynaklandığı belirtilen patlamada çevre binaların camları da kırıldı. Polis, yeni bir patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.