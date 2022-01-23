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Ankara'da kar yağışı sonrası kazalar gerçekleşti

Ankara'da, karlı havanın sebep olduğu kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi. Kameralara yansıyan kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara'da kar yağışı sonrası kazalar gerçekleşti
23 Ocak 2022 Pazar 13:48

Kar yağışı, yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de başkent Ankara oldu.

KARLI YOLLARDA KAZALAR KAÇINILMAZ OLDU

Yağışın ardından kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

Karla kaplı yollarda duramayan bazı sürücülerin, diğer araçlara çarpma anları kameralara yansıdı. Kazalara tanıklık eden çevredeki vatandaşların paniklediği anlar da kaydedildi.

KORNA ÇALARAK UYARDI

Kameraya yansıyan bir kazada, yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobilin önüne çıkan 2 otomobile çarpıp durduğu anlar kaydedildi.

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, uzun süre korna çalarak çevresini uyardı.

Ankara da kar yağışı sonrası kazalar gerçekleşti #1

KAZA ANLARI KAMERADA

Mamak ilçesinde meydana gelen kazada ise kayan otomobilin kar küreme aracına çarptığı an kameraya yansıdı.

Araç içi kamerasında yer alan diğer bir kazada da karşı yönden kayarak gelen otomobilin duran 2 otomobile çarptığı an yansıdı.

OTOBÜS GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Mamak ilçesi Sağduyu Caddesi'nde ise yine yokuş aşağı kontrolden çıkan EGO otobüsünün 6 otomobil, 1 kamyonete çarptıktan sonra güçlükle durduğu anlar görüntüye yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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