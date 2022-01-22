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Ankara'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı

Ankara'da etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde özellikle Çankaya ilçesinde kuvvetini artırdı. Karla kaplanan yollarda, birçok sürücü mahsur kaldı.

Ankara'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı
22 Ocak 2022 Cumartesi 23:09

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Kar, özellikle Çankaya ilçesinde yoğun bir şekilde yağdı.

KARLI KAPLI YOLLARDA SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Kırkkonaklar mahallesinde sürücüler, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar nedeniyle yolda mahsur kalan bazı vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yollarda belediyenin kar temizleme ve tuzlama araçlarının olmamasından şikayetçi olan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolda ilerlemeye çalıştı.

Görüntülerde, birçok aracın yolda ilerlemeyediği ve karda kaydığı görülüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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