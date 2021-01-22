Ankara'da FETÖ şüphelisi 44 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı

14 Şubat 2021 sevgililer günü pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında pazar gününe denk geliyor? Peki 14 Şubat 2021 sevgililer gününde sokağa çıkma yasağı olacak mı? pazar gününe denk gelen ve hafta sonları sokağa çıkma yasağının olduğu ülkemizde 14 Şubat 2021 sevgililer günü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? 14 Şubat ta kısıtlama devam mı ediyor? Hafta sonu yasaklarından kimler muaf sorusuna yanıt aranıyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman, saat kaçta bitiyor? detaylar haberimizde...