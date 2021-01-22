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Ankara'da FETÖ şüphelisi 44 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa geçiş sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ şüphelisi 44 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı
22 Ocak 2021 Cuma 11:28

Ankara'da FETÖ şüphelisi 44 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa geçiş sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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