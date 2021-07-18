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Ankara'da feci kaza!

Ankara Çevre Yolu Bağlıca mevkiinde 2 otomobil ve 1 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, içinde çocukların da olduğu 17 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza!
18 Temmuz 2021 Pazar 18:44

Ankara'da feci kaza!

Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Bağlıca mevkiinden İstanbul Yolu'na hareket eden 41 ADH 326 plakalı araç şerit ihlali yaparak karşı şeride geçti. 41 plakalı araç ilk önce 34 PUB 11 plakalı minibüse ardından ise 06 CIN 364 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucunda minibüs refüje çıkarken kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. İlk belirlemelere göre 6'sı çocuk toplam 17 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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