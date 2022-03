Ankara'da eski eşine nafaka ödeyemeyen adam 6 yılda 15 kez cezaevine girdi

Boşandığı eşine aylık 500 TL nafaka ödenmesine karar verilen adam, işlerinin iyice kötüye gitmesi nedeniyle ödeyemediği nafaka yüzünden 6 yılda toplam 15 kez cezaevine alındı.

Ankara'da yaşayan Orhan Korkmaz, 1993 yılında D.T. (47) ile görücü usulü evlendi.

D.T., halde kabzımal görevi yapan eşi Korkmaz'ın 2013 yılından itibaren işleri bozulunca 2 çocuğundan kızını alarak evi terk etti.

Karşılıklı boşanma davası açan çift, 2 yıl süren davanın ardından 2015 yılında boşandı.

İŞİNİ TAMAMEN KAYBETTİ, NAFAKAYI ÖDEYEMEDİ

Mahkeme, Orhan Korkmaz'ın, eşine aylık 500 TL nafaka ödemesine karar verdi. Korkmaz ise haldeki işini tamamen kaybedip, başka iş de bulamayınca nafakayı ödeyemedi.

3 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Orhan Korkmaz, eski eşinin şikayeti üzerine başlatılan icra takibinin ardından 2016'da 'nafaka borucunu ödememek' suçundan 3 ay tazyik hapsine mahkum edildi.

6 YIL BOYUNCA TOPLAM 15 KEZ CEZAEVİNE GİRDİ

Cezaevine giren Korkmaz, 6 yıl boyunca 'nafaka borcunu ödememek'ten 3'er aylık sürelerde toplam 15 kez cezaevine girdi. Şu anda yarı açık cezaevinde cezasını çeken ancak pandemi nedeniyle hükümlülere verilen izin doğrultusunda dışarıda olan Korkmaz, DHA'ya konuştu.

"HER YIL 3 KERE TUTUKLANIYORUM"

Birikmiş 80 bin TL nafaka borcu bulunduğunu söyleyen Orhan Korkmaz, halde sebze-meyve işleriyle uğraşırken işlerinin bozulduğunu ve bu yüzden eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Eşim işlerimizin bozulması dolayısıyla küçük çocuğumu alarak evimizi terk etti. 2 yıllık bir barışma süreci denedik olmadı. Sonrasında karşılıklı boşanma davası açtık. 2016 yılından beri her yıl 3 kere tutuklanıyorum. Yıllardır işsizim. Nafaka yüzünden 6 yılda 15 kez cezaevine girdim.

"NAFAKANIN SÜRESİ OLMALI"

Nafakanın bir süresi olmalı. Ben 'Nafaka olmasın' demiyorum. Sorun süresiz oluşu ve bu ömür boyu sürecek. İşsizim ve gelirim yok. Yaş itibarıyla da kendime yeni bir iş kuramıyorum. Farklı şehirlerde cezaevine girdim. Eski eşime bir sitemim yok; ama ısrarla her 3 ayda bir beni tutuklatıyor. Ben borcumun biteceği günü bilmek istiyorum. Nafaka 500 TL ama ödenmeyen her nafakanın her aylığı için avukat masrafları da var. Yasalar gereği işsiz de olsam ömür boyu yoksulluk nafakasını ödemem gerekiyor." dedi.