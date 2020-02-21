Ankara'da : Dar Gelirli Öğrenciye 'Simitli kahvaltı' Kartı Uygulması

Ankara'da : Dar Gelirli Öğrenciye 'Simitli kahvaltı' Kartı Uygulması

Belediyemiz, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Oda Başkanı ile beraber yepyeni bir projeye başladı.Maddi durumu olmayan öğrencilere dönük “Simit kahvaltı çek i” vermek için anlaşma gerçekleştirdi . Durumu olmayan 5 bin öğrenci, bu hizmet vasıtasıyla ücretsiz simit alıp kahvaltı yapabilecek.



Öte yandan Ankara Halk Ekmek bünyesinde engellilere tanınmış olan ancak neticede suistimal edilmiş olan camekanlı ürün dağıtımı işini de bundan böyle simitçi esnafı yürüteceği belirtildi. Başkan , “Ankara yöresel unlu mamüllerimiz işin ehli tecrübesi fazla olan ustalarımızın imalatını yapması bizim içimize sindi . Sokakta, okullar, kafeler dahil birçok yeme içme alanlarında eski tada kavuşacağız'' ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerin sosyo ekonomik durumunun iyi olmadığı açıkca bellidir durumu elverişsiz olan öğrencilerimizi araştırıacağız ve simit-kahvaltı ticketi sağlayarak faydalı bir hizmete adım atacağız hem yöresel lezzetimizi unutturmayacağız hemde destek bizden olsun . 5 bin öğrencimizin sabah kahvaltılarını ve günün herhangi bir saatinde yiyip içsinler hemde simitin tüm çeşitlerinden faydalanmalarına katkıda bulunacağız

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