Ankara'da boş araziye 50 ton buğday döküldü

Hapishanelerdeki tutuklular Genel Af Son Durum – Af Çıkacak Mı? sorusunu araştırmaya başladı peki Af Nedir?, Genel AfGenel Affın Kriterleri ve Etkileri nelerdir? Af çıkarsa ne olacak ? Genel Affın Hukuki Sonuçları Nelerdir?, gibi soruların yanı sıra Özel Af Özel Affın Kriterleri ve Etkileri Özel Affın Hukuki Sonuçları Nelerdir? gibi sorularda araştırılmaya devam ediyor bizde sizler için kapsamlı bir yazı hazırladık..