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Ankara'da boş araziye 50 ton buğday döküldü

Polatlı'ya bağlı Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette 50 ton buğday bulundu.

Ankara'da boş araziye 50 ton buğday döküldü
Kamusaati
Kamusaati
18 Nisan 2023 Salı 12:02

Daha önce birçok tarım ürününün boş araziye döküldüğü kayıt altına alınmıştı.

Genellikle piyasada fiyatları artırmak için fırsatçıların başvurduğu bir yöntem olan bu durum toplumun tepkisini çekiyor.

Hem israfa hem de fırsatçılığa gelen bu tepkiler geniş yankı buluyor.

Ankara'da yine benzer bir olay yaşandı.

Boş arazide 50 ton buğday bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette 50 ton buğday bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri boş bir araziye dökülmüş buğday yığınıyla karşılaştı.

Araştırma başlatıldı

Arazide bulunan buğdaya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Buğdayı kimlerin bıraktığı ve nereden geldiği ise araştırılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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