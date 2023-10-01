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Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler, Kayseri'de bir veterineri öldürüp aracını gasp etmiş

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de bir veterineri öldürerek aracını gasp ettikleri ortaya çıktı.

Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler, Kayseri'de bir veterineri öldürüp aracını gasp etmiş
Kamusaati
Kamusaati
01 Ekim 2023 Pazar 15:43

Ankara'da 2 terörist sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi gerçekleştirdi. Olay sırasında teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri ise etkisiz hale getirildi.2 polis de hafif şekilde yaralandı. Teröristlerin olay sırasında kullandığı 38 plakalı aracı Kayseri'den çaldığı ortaya çıktı.

VETERİNERİ GASP ETMİŞLER

Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan veteriner M.B.ye ait olduğu, M.B.'nin gece saatlerinde yakın mesafeden ensesinden silahla vurularak öldürülüp aracının gasp edildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi. Yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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