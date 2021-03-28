Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, lüks bir aracın içerisinde kokain çektiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında açıklama yaptı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında "pudra şekeri" savunması yapan şüphelinin kan, kıl ve idrar örneğinin alındığını ve madde kullanımına ilişkin raporun beklendiğini belirtti.

Lüks araçta uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlarından gözaltına alınan Ayvatoğlu, Ankara Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Ayvatoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayvatoğlu ifadesinde, görüntülerin bilgisi dışında çekildiğini savunarak videodaki maddenin uyuşturucu değil pudra şekeri olduğunu iddia etti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, Ayvatoğlu haftada bir karakola imza verecek. Ayrıca soruşturma süresince yurtdışına çıkamayacak.

KAN, KIL VE İDRAR ÖRNEKLERİ ALINDI

Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli hakkında 26 Mart 2021'de TCK'nın 190/2 ve 191/1 maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin kan, kıl ve idrar örneğinin alındığı, madde kullanımına ilişkin rapor işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında, bazı haber sitelerinde yayımlanan 'pudra şekeri içti serbest kaldı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şüphelinin evi ve arabasında suç unsuru olabilecek deliller toplanmıştır. Akabinde ifadesi alınarak 27 Mart 2021'de mevcutlu olarak Başsavcılığımıza getirilmiştir. Dosya kapsamı ve delil durumuna göre değerlendirme yapılmış olup 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli yerlere başvuru şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca eylemin TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında olma ihtimali uyarınca soruşturma derinleştirilerek şüphelinin yanında bulunan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Ayvatoğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'de verdiği ifade de ortaya çıktı. Ayvatoğlu ifadesinden öne çıkan başlıklar şöyle;

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜR GÖRMEZ İSTİFA DİLEKÇEMİ VERDİM"

2019 yılından beri AK Parti Genel Merkezi'nde çalışıyorum. Görüntülerin sosyal medyada yayımlandığını görür görmez görev yaptığım partiye zarar gelmemesi için istifa dilekçemi hazırlayıp parti merkezine ilettim. Daha sonra duyduğum kadarıyla parti ilişiğimi kesmiş.

"ARAÇ ALIP SATIYORUM"

AK Parti Genel Merkezinde büro görevlisi olarak çalışıyorum. Bu işten 3 bin TL maaş alıyorum. Ayrıca internet üzerinden yaptığım oto alım satım işinden de 30 bin TL kazanıyorum. Başka bir yerden gelirim yoktur.

"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMADIM"

Ayvatoğlu, "Uyuşturucu madde kullandınız mı?" sorusuna, "Daha önce arkadaş ortamında e. adlı uyuşturucu maddeyi birkaç kez kullandım. Bunun dışında uyuşturucu madde kullanmadım. Kesinlikle uyuşturucu madde ticareti yapmadım." dedi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BENİM"

Bana izletilen görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu'da benim haberim olmadan çekilmiştir. Videoda yanımda bulunan, ön koltukta oturan kişi, benim çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır. Yine arka koltukta videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.'dir. Bu iki arkadaşım da Kastamonu'da ikamet eder…Görüntülerde benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir.

"UYUŞTURUCU DEĞİL PUDRA ŞEKERİ"

Bu madde pudra şekeridir. Biz bazen arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım.

"SENEDİ İŞLEMDEN KALDIRMAMI İSTEDİLER"

Ayvatoğlu, araç içerisindeki görüntülerinin, ne amaçla sosyal medya üzerinden paylaşıldığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu video benim bilgim olmadan aracın arka koltuğunda oturan Y.M. isimli şahsın ortağı olan U.K. tarafından çekilmiş görüntüdür. Bu tarihten yaklaşık 20 gün önce Y.M. ile ortak arkadaşımız olan M.D. isimli şahıs beni arayarak acil bir konu ile ilgili görüşmek için beni Kastamonu'ya çağırdı. Kastamonu'ya gittim. Orada M.D. ile görüştüm. Bana Y.M'nin haber yolladığını, kendisinden alacaklı olduğum paradan vazgeçmemi, senedi işlemden kaldırmamı istedi.

"ALACAĞIMDAN VAZGEÇMEDİM"

Ben, beni sıkıntıya düşürecek, herhangi bir görüntüm olmadığını bildiğim için kesinlikle alacağımdan vazgeçmeyeceğimi, ellerinden geleni yapmalarını, gerekli suç duyurularını yapacağımı M.D'ye söyledim. Daha sonra durumu avukat arkadaşıma anlattım. O da Ankara'ya geleceğini, konuyla ilgili gerekli suç duyurusunu yapacağını söyledi. Ancak bu dönemde görev yaptığım partinin kongreleri olması nedeniyle ben avukatıma daha sonra suç duyurusunda bulunalım dedim. Sosyal medyada bana ait bu görüntülerin yayınlandığını görünce, hemen arkadaşım olan avukatımı aradım. İstifamı hazırlayıp parti merkezine ilettim.

"BANA ŞANTAJ YAPILDI"

Görüntüler bilgim olmadan çekildi. Ben kesinlikle hiç kimseyi uyuşturucu maddeye özendirmedim. Çünkü ben bu görüntülerde uyuşturucu madde kullanmıyorum. Ben bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı. Suç duyurusunda bulunacağım.