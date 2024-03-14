Ankara Sosyal Yardım Kartı Limiti Ne Kadar?, Ankara Sosyal Yardım Kartı Her Ay Yatıyor mu?, Ankara Sosyal Yardım Kartı Ne Zaman Yüklenecek 2022?, Başkent Kart Başvuru Formu, Başkent Kart Başvurusu Telefon Numarası, Başkent Kart Para Çekme, Başkent Kart Hangi ATM’lerde Geçerli?, Başkent Kart Para Sorgulama, Başkent Kart Nereden Alınır?, Başkent Kart Kaç TL?, Başkent Kart Kimlere Verilir?, Başkent Kart Üye İşyeri Başvurusu Nasıl Yapılır?, Başkent Kart Nasıl Kullanılır?, Başkent Kart Nerelerde Kullanılabilir?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Diğer Yardımlar Nelerdir?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvuru Merkezleri sorularının cevabına sayfamızdan ulaşabilirsiniz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Başvurusu 2024; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Haziran 2024 tarihi itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve pandemi yüzünden mağdur olan esnaflara dağıtılmaya başlanan Başkent Kart ile vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilmelerine yardımcı olmak amaç ediniyor.

Yoksul, dar gelirli ve muhtaç vatandaşlar; 2 ayda 1 kartlarına yüklenen paralar ile post cihazının geçerli olduğu marketlerde, mağazalarda, akaryakıt istasyonlarında ve diğer işyerlerinde alışveriş yapabiliyorlar.

Üstelik kartlarını bankamatik ve kredi kartı olarak da kullanabiliyor, akıllı telefonlarına Google Play Store ya da Apple Store üzerinden indirebilecekleri Başkent Kart mobil uygulaması ile para gönderme, fatura ödeme vb. işlemlerini de gerçekleştirebiliyorlar.

Bu yazımızda Ankara’da ikamet eden ve Başkent Kart isimli sosyal yardım kartına başvurmayı düşünen ihtiyaç sahipleri için Başkent Kart başvurusu nasıl yapılır? Başkent Kart nereden alınır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Nedir? Ne İşe Yarar?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asgari ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, Ankara il sınırlarında ikamet eden vatandaşlara ve pandemi mağduru esnaflara dağıtılan Başkent Kart; temassız ödeme özelliğine sahip olan, post cihazının kullanıldığı market ve işyerlerinde kullanılabilen, Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde geçerliliğe sahip, ön ödemeli bir kart olma özelliği taşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kartlara iki ayda bir olacak şekilde 500 TL sosyal yardım parası yatırılıyor.

İhtiyaç sahipleri, kartlarına yatırılan yardım parasını gıda, kişisel bakım, temizlik malzemesi vb. ihtiyaçlarını karşılamak adına kullanabiliyorlar.

Başkent Kart, elektrik, doğalgaz, su, telefon vb. fatura ödeme, akaryakıt istasyonlarında benzin alma amacıyla da kullanılabiliyor.

Üstelik Başkent Kart kullanıcıları, anlaşmalı işyerlerinde indirim fırsatları elde edebiliyor, cazip avantajlardan da yararlanabiliyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ankara’da ikamet eden ve muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşlar, Başkent Kart isimli sosyal destek kartına başvuru noktalarına giderek ya da online platformda başvurabiliyorlar.

İnternet üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartına başvurmak isteyen kişilerin https://forms.ankara.bel.tr/baskentkartonbasvuru linkine tıklamaları gerekiyor.

İhtiyaç sahipleri, kendilerine başvuru formunda yöneltilen soruları yanıtlayarak, başvurularını tamamlayabiliyorlar.

İnternet üzerinden yapılan tüm başvurular, ön başvuru olarak kabul ediliyor.

Başkent Kart ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, ALO153 Beyaz Masa hattını aramak suretiyle, bilgi alabiliyor; başvuru için talep edilen belgelere, başvuru şartlarına dair sorularına yanıt bulabiliyorlar.

BAKINIZ >>> Başkent Kart Başvurusu ve Başkent Kart Başvuru Formu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Başvuru Sorgulama

Ankara Büyükşehir Belediyesi; sosyal destek kartı başvurularını ortalama bir ay içerisinde sonuçlandırıyor.

Ancak yardım kartı başvurularının yoğun olduğu dönemlerde bu süre, daha da uzun olabiliyor.

Vatandaşlar, Başkent Kart başvurularının sonucunu, bu karttan yararlanıp yararlanamayacağını ALO153 hattını aramak suretiyle öğrenebiliyorlar.

İnternet üzerinden de başvuru sonucu görüntülenebiliyor.

Başkent Kart başvuru sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşların ise https://mavimasa.ankara.bel.tr/ linkine tıklamaları gerekiyor.

BAKINIZ >>> Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Ankara Sosyal Yardım Kartı Limiti Ne Kadar?

Başvurusu kabul edilen ve Başkent Kart isimli sosyal destek kartını ev adreslerinde teslim alan vatandaşların kartlarına iki ayda bir 1000 TL yardım parası yatırılıyor.

Yani vatandaşlara aylık 500 TL yardım ediliyor.

Vatandaşlar, kartlarındaki yardım parasını Vakıfbank ATM’lerinden nakit olarak da çekebiliyorlar.

Başkent Kart isimli sosyal destek kartlarını bankamatik olarak kullanabiliyor, bu karta para da yatırabiliyorlar.

Ankara Sosyal Yardım Kartı Her Ay Yatıyor mu?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yardım paraları, iki ayda bir sosyal yardım kartına yatırılıyor.

Birkaç aylık gecikmenin olduğu durumlarda ise yardım parası, toplu şekilde yatırılıyor.

Kart sahipleri, kartlarındaki parayı tek seferde kullanabilecekleri gibi dilerlerse parça parça da kullanabiliyorlar.

Ankara Sosyal Yardım Kartı Ne Zaman Yüklenecek 2024?

Ankara Büyükşehir Belediyesi; sosyal yardım kartı başvurularını detaylı bir şekilde inceledikten sonra başvuru sahiplerinin muhtaçlık durumlarını değerlendiriyor.

Başvuruları inceledikten sonra gerçek anlamda ihtiyaç sahiplerine Başkent Kart dağıtıyor.

Bu yüzden de başvuruların sonuçlanması, birkaç aya kadar uzayabiliyorlar.

Başvurusu kabul edilen kişiler, başvurularının açıklanmasından sonra ortalama 15 gün içerisinde kartlarını başvuru formunda beyan ettikleri adreslerinden alabiliyorlar.

Başkent Kart Başvuru Formu

Başkent Kart başvuru formunda başvuru sahibine isim, soyisim, ikametgah adresi vb. kişisel bilgilerine dair sorular yöneltiliyor.

Aynı zamanda kişinin aylık kazancına, aylık hane toplam gelirine, hanedeki çalışan kişi sayısına dair soruları da doğru bir şekilde ve eksiksiz yanıtlaması gerekiyor.

Başvuru formunda sırf Başkent Kart alabilmek için kendini muhtaç gösterenler ve kart almaya hak kazananlar, sonradan muhtaç olmadıklarının fark edilmesi üzerine cezai yaptırıma tabi tutuluyorlar.

Bu kişilerin kartlarına yüklenen tüm paraları güncel faizleriyle geri ödemeleri gerekiyor.

Geri ödeme yapmayanlar ise Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mahkemeye veriliyor.

Başkent Kart Başvurusu Telefon Numarası

Başkent Kart başvurusuna, başvuru şartlarına dair ayrıntılı bilgi edinmek için hemen ALO153 hattını arayabilirsiniz.

Başkent Kart Para Çekme

Başkent Kart sahipleri, kartlarındaki parayı Vakıfbank ATM’lerinden çekebiliyorlar.

Yani kartlarındaki parayı çektikten sonra nakit olarak da kullanabiliyorlar.

Başkent Kart Hangi ATM’lerde Geçerli?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kart sahipleri, Vakıfbank ATM’lerinde bu kartı kullanarak, para çekme, para transfer etme, para yatırma vb. işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Aynı zamanda online alışverişlerde de bu kartı kullanabiliyorlar.

Türkiye’nin 81 ilinde geçerli olan Başkent Kart’ı tüm dünyada yani başka ülkelerde de alışveriş yaparken, kullanabiliyorlar.

Başkent Kart Para Sorgulama

Başkent Kart sahipleri, kartlarında ne kadar para kaldığını yani kart limitlerini Vakıfbank ATM’lerinden görüntüleyebiliyorlar.

Başkent Kart mobil uygulaması üzerinden de bakiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Nereden Alınır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başvurusu kabul edilen kişilere kartlarını gönderiyor.

Kartlar, kişilerin ev adreslerine ya da başvuru formunda bahsettikleri işyeri adreslerine gönderiliyor.

Yani kişilerin kartlarını almak için belediyeye ya da başka bir adrese gitmeleri gerekmiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı Telefon Numarası

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı ve Başkent Kart başvurusu ve başvuru sorgulama işlemleri için ALO 153 Mani Masa destek hattınızı arayabilirsiniz.

Başkent Kart Kaç TL?

Vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeksizin Ankara Sosyal Destek kartını alabiliyorlar.

Üstelik vatandaşlardan yıllık kullanım ücreti ve üyelik aidatı da talep edilmiyor.

Başkent Kart Kimlere Verilir?

Ankara sosyal yardım kartı, öncelikli olarak işsiz ve gelirsiz vatandaşlara veriliyor.

Başvuru sahiplerinin mutlaka Ankara il sınırlarında ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

İşsiz ve gelirsiz vatandaşların yanı sıra dar gelirli ve yoksul olanlar yani muhtaçlık sınırının altında yaşayanlar da Başkent Kart’a başvurabiliyorlar.

Yani hane halkı kişi başı aylık ortalama net kazancı, güncel asgari ücretin 1/3’ünün altında olan kişiler de bu karttan yararlanabiliyorlar.

Kısacası muhtaçlar, işsizler, dar gelirli ve yoksullar, gelirsiz dul kadınlar, engelliler, kronik hastalar, dul kadınlar, afetzedeler, sahipsiz ve gelirsiz yaşlılar, Başkent Kart alabiliyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce sosyal yardımlarına başvuranlar ve yardım alanlar, öncelikli olarak bu kartı alabiliyorlar.

Muhtarlıktan alınan ve başvuru noktalarına teslim edilen fakirlik belgesi, kişilerin sosyal yardım kartı başvurularının kabul edilmesine yardımcı oluyor.

Başkent Kart; muhtaç vatandaşların ve esnafların yanı sıra işyerlerine de verilebiliyor.

Bu karta üye olan işyerlerini birbirinden cazip fırsatlar bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı Kullanım Süresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen yardım kartlarının kullanım süresi sınırsızdır. Kartlar herhangi bir aidat veya yıllık yenileme ücreti ödemeden uzun yıllar kullanılabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım kartları, marketlerde, bakkallarda, manavlarda, kasaplarda, fırınlarda, şarküterilerde, kırtasiyelerde, giyim mağazalarında ve belirli bazı anlaşmalı kurumlarda kullanılabilir. Kartlara düzenli olarak gıda, yakacak, kırtasiye, giyim gibi yardımlar yüklenir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım kartı almak için başvurular, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden veya Sosyal Yardım İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılarak yapılabilir. Başvurular, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan başvuru sahiplerine kart teslim edilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım kartları ile ilgili daha detaylı bilgi için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesini veya Sosyal Yardım İşleri Daire Başkanlığı’nı ziyaret edebilirsiniz.

Başkent Kart Üye İşyeri Başvurusu Nasıl Yapılır?

Birçok işyeri, Başkent Kart’a başvurmak ve bu kartı kullanmak suretiyle pek çok ayrıcalıktan yararlanabiliyorlar.

Başkent Kart’a başvuran ve başvurusu kabul edilen üye işyerleri, kart sayesinde ek gelir elde edebiliyorlar.

Başkent Kart kullanan ihtiyaç sahipleri, karta üye olan işyerlerinde indirimlerden ve avantajlardan faydalanabiliyorlar.

Bu karta üye olmak isteyen işyeri sahiplerinin ise https://uyeisyeri.ankara.bel.tr/ linkini tıklamaları gerekiyor.

Başkent Kart Nasıl Kullanılır?

Başkent Kart; ön ödemeli ve temassız ödeme özelliğine sahip bir alışveriş kartı olduğundan pos cihazının geçerli olduğu mağaza, market ve diğer işyerlerinde kullanılabiliyor.

Kart kullanıcıları, kartlarını POS cihazına yaklaştırmak ve birkaç saniye bekletmek yani kartı cihaza okutmak suretiyle bu kartı kullanabiliyor.

Yani kullanım esnasında kişiden herhangi bir şifre bilgisi talep edilmiyor.

Başkent Kart Nerelerde Kullanılabilir?

Başkent Kart Türkiye’nin tüm şehirlerinde ve tüm dünyada POS cihazının mevcut olduğu market, mağaza ve diğer işyerlerinde kullanılabiliyor.

Vatandaşlar, bu kartı benzin istasyonlarında da kullanabiliyorlar.

Bu kart ile online alışveriş sitelerinde alışveriş yapabiliyorlar.

Bu kart ile para çekme, para yatırma, para transfer vb. işlemler de yapılabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı Hangi Marketlerde Geçerli

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi zorluk çeken dar gelirli vatandaşlara verilen Başkent kart hangi marketlerde geçerli olduğu alış veriş yapmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Ankara Başkent kart geçerli olduğu market ve bakkalları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Büyükşehir Belediyesi anlaşma market sayısını her geçen artırmaktadır.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi

Akyar Market

Altınışık

Altınova Gross Market

Altınbilekler

Anka Gross

Ece Gross

Gazi Gıda

Gimsa

Güreller Market

Gökmar Market

Köşem Market

Koçaklar Market

Yukarıda liste haricinde Ankara il sınırları içerisinde bulunan bir çok market ve gıda mağazasından başkent kartınız ile alış veriş yapabilirsiniz. Başkent kart BİM, A101, ŞOK ve Migros dahil gıda alış verişi yapabileceğiniz market listesinin tamamına ulaşmak için bu linke https://www.baskentkart.com.tr/uye-isyerleri tıklayabilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Diğer Yardımlar Nelerdir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi; ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek kartı dağıtmanın yanı sıra gıda ve erzak dağıtımı, kömür ve odun yardımı, eşya yardımı, öğrenciler için kırtasiye yardımı, kira yardımı vb. pek çok yardımlar da yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yardımlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Para yardımı

Gıda ve erzak yardımı

Kömür ve odun yardımı

Kırtasiye yardımı

Eğitim yardımı

Burs yardımı

Giysi yardımı

Mobilya ve eşya yardımı

Engelliler için medikal cihaz ve malzeme yardımı

Sosyal destek kartı yardımı

Yeni doğan bebekler için yapılan yardımlar

Bebek bezi ve bebek maması yardımı

Yaşlılar için evde bakım hizmeti

Afetzedeler için yapılan yardımlar

Şehit, gazi ve muhtaç asker yakınları için yapılan yardımlar

Günlük sıcak çorba ve yemek dağıtımı

Kira yardımı

Diğer yardımlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar; Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olan Kadın Lokallerine ya da Yaşam Merkezleri’ne bizzat giderek, burada sosyal yardım başvuru formu doldurarak ve kendilerinden talep edilen belgeleri teslim ederek, sosyal yardımlara başvurabiliyorlar.

Ön başvurular, e-devlet platformu üzerinden de kolaylıkla yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden belediye yardımlarına başvurmak isteyen vatandaşların ise https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklamaları gerekiyor.

Vatandaşlar, başvuru formundaki sosyal yardım türleri başlığı altında yer alan gıda ve erzak yardımı, kırtasiye yardımı, para yardımı gibi farklı yardım seçenekleri arasından ihtiyaç duydukları yardımlara tek bir başvuru formu ile başvurabiliyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvuru Merkezleri

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Ankaralı ihtiyaç sahipleri, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Kadın Lokallerine ya da Yaşam Merkezleri’ne giderek, yardımlara başvurabiliyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Kart’a ve diğer yardımlara başvurmayı düşünen kişilerin gidebilecekleri başvuru merkezlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Akyurt AYM

Ayaş AYM

Araplar AYM

Altındağ AYM

Bala Gençlik Merkezi

Elmadağ Gençlik Merkezi

Kalecik AYM

Kahraman Kazan AYM

Kuşcağız AYM

Kızılcahamam Gençlik Merkezi

Mamak Gençlik Merkezi

Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi

Yahyalar AYM

Bu yazımızda Başkent Kart isimli Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı başvurusuna dair sizleri bilgilendirmeye çalıştık.