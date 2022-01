Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvursu ve sorgulama 2022 | GIDA YARDIMI | ET YARDIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardımları Nasıl Alınır?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardımları Kimlere Verilir?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Neler?, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gıda Yardımı Nasıl Yapılır?, Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvursu ve sorgulama işlemini online olarak yapabilirsiniz, Başkan Mansur Yavaş tarafından organize edilen “İyiliğin Başkenti Projesi” kapsamında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Paketleri, 100 milyon TL bütçeli yardım desteği salgın döneminde zorluk çeken kişi ve kuruluşlara ihtiyaçlarına göre iletilen yardımdır. 232.351 aileye 100 milyon TL değerinde yardım şimdiden ulaşmıştır. Bu sayılar güncel başvurular ile günden güne artıyor.

Ankara Belediyesi et yardımı nasıl alınır? ET yardımı ne zaman başlıyor? BAŞVURU NEREDEN NASIL YAPILIR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvursu ve sorgulama işlemini online olarak yapabilirsiniz. Başkan Mansur Yavaş tarafından organize edilen “İyiliğin Başkenti Projesi” kapsamında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Paketleri, 100 milyon TL bütçeli yardım desteği salgın döneminde zorluk çeken kişi ve kuruluşlara ihtiyaçlarına göre iletilen yardımdır. 232.351 aileye 100 milyon TL değerinde yardım şimdiden ulaşmıştır. Bu sayılar güncel başvurular ile günden güne artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımları kısaca şunlardır:

Ulaşım Yardımı: 112.875 ailenin Başkent Kart hesabına 400’er Türk Lirası yatırılmıştır.

El Ver Kampanyası: Yardıma muhtaç kişilerin kimlikleri açıklanmadan hesaplarına 100 TL, 200 TL, 500 TL ve 1000 TL miktarlarından maddi yardım yapılması.

Gıda ve Temizlik Malzemeleri Yardımı.

Yakacak Kömür Yardımı.

Ekmek Yardımı.

Patates – Soğan Yardımı.

Bot – Kaban Yardımı.

Çanta – Kırtasiye Yardımı.

Üreticiden belediye tarafından temin edilen ürünün ücretsiz dağıtılması.

Şehit ve gazi ailelerine, karantina sürecinin içinde olanlara, sağlık çalışanlarına, engelli vatandaşlara ve 65 yaş üstü vatandaşlara düzenli aralıklarla yardım yapılması.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardımları Nasıl Alınır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımları alma yöntemleri şöyledir:

“https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online başvuru yapılabilir.

Sayıları arttırılan başvuru merkezlerine gerekli evraklarla gidip form doldurarak yapılabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yardım talebinde bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi kişiler, muhtarlıktan temin edeceği fakirlik beyanı belgesi ile online ya da yardım merkezlerine giderek Ankara Belediyesi yardım başvurusu yapabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru işlemlerini kolaylaştırmak adına başvuru merkezi sayısı 13’e çıkarılmıştır.

Bu merkezler güncel olarak:

Akyurt AYM,

Altındağ AYM,

Araplar AYM,

Bala Gençlik Merkezi,

Elmadağ Gençlik Merkezi,

Kahramankazan AYM,

Kızılcahamam Gençlik Merkezi,

Kuşcağız AYM,

Mamak Gençlik Merkezi,

Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi,

Yahyalar AYM,

Ayaş AYM,

Kalecik AYM.

Ayrıca, “https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr” adresinden gerekli bilgiler doldurularak ön başvuru yapılır. Bu ön başvuru sonucundan eğer başvuru onaylanmış ise yardıma muhtaç kişinin formda doldurduğu iletişim numarasına onay kodu içeren bir kısa mesaj gelir.

Onay mesajının yardıma başvurusu yapan kişiye gelme süresi ortalama 1 hafta sürer. Başka herhangi bir süreç olmaksızın onay koduna ulaşan kişiler ilgili yardımları en kısa sürede teslim alır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardımları Kimlere Verilir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımlarını almak isteyen kişilerin uygun olması gereken belirli koşullar vardır. Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımları alabilecek kişiler için gereken özellikler şunlardır:

Ankara ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Aile toplam gelirinin TÜİK tarafından açıklanan yoksulluk sınırını aşmıyor olması.

Yardım başvurusunda bulunan kişilerin verilen adreslerinde yapılan incelemeler sonucunda oluşturulan komisyon tarafından belirlenen puanının 100 ya da üzeri olması.

Eğer başvuru yapan kişi, yakıt başvurusu yapmış ise adresinde doğal kullanımı olmaması gerekir.

Aileden yalnızca 1 kişinin adına başvuru yapılmış olması.

65 yaş, engellilik ve maluliyet gibi nedenlerden dolayı yaşlı ve hasta bakım yardımı almıyor olmak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden alınan herhangi bir yardım ya da ödemenin olmaması.

Aile içinde emekli, sigortalı çalışan ya da BAĞKUR’a tabii olan, kamu personeli, memur birinin bulunmaması.

Yardım başvurusunda bulunan kişi tarım ya da çiftçilikle geçimini sağlıyor ise, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destekten yararlanmıyor olması.

Yardım başvurusunda bulunan kişinin Covid-19 sebebiyle iş yeri kapanmış, işten çıkarılmış olması.

Yardım başvurusunda bulunan kişinin herhangi bir kredi desteğinden ya da ödenekten yararlanmıyor olması.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvuru Numarası Nedir?

Yardım başvurusunda bulunmayı düşünüp bilgi almak isteyen kişiler için Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvuru numaraları:

Gıda kolisi ve nakit yardımı için: (0312) 322 11 33

Sıcak yemek yardımı için: (0530) 010 07 50

Ayrıca ilçe özelinde yardım talep etmek için aranması gereken numaralar da şunlardır:

Keçiören Şube: (0312) 322 11 33

Sincan Şube: (0312) 276 22 31

Çubuk Şube: (0312) 837 99 29

Altındağ Şube: (0312) 348 44 84

İlgili numaralardan alınan bilgiler dahilinde yardım ihtiyacı olan kişi Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımlarından faydalanmak için başvuru yapabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Neler?

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu için gereken belgeler şunlardır:

Eksiksiz ve gerçekçi doldurulmuş başvuru formu.

Muhtarlıktan temin edilmiş olan fakirlik belgesi.

İkametgâh belgesi.

Ailedeki 18 yaş ve üstü bireyleri nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Sorgulama

Ankara Büyükşehir belediyesinin yardımlarına başvuru yapan vatandaşlar, yardımlarını sorgulamak için şubeleri arayarak hızlı bir şekilde yardımlarının durumunu öğrenebilirler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gıda Yardımı Nasıl Yapılır?

“İyiliğin Başkenti” olma prensibiyle yola çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarının büyük bir çoğunluğunu gıda yardımı olarak yapar. Ankara Büyükşehir Belediyesi gıda yardımı ailelerin ihtiyacı olan gıdaları hanedeki kişi sayısına göre karşılayan yardım türüdür. Yılda yaklaşık olarak 160.000 aileye yapılır. Son dönemlerde salgın süreci dahilinde yapılan gıda yardımları hızlanmıştır.

Ayrıca yaklaşık olarak 18.000 ihtiyaç sahibi aileye günlük yaklaşık olarak 80.000 adet taze etmek dağıtımı yapılır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kolisi Nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım kolisi, her ay belediye ekipleri tarafından dağıtılır. Salgın sürecinde hasta olup evinde karantinada kalanlara, 65 yaş üstü vatandaşlara ve engelli vatandaşlara, sağlık çalışanlarına, yardıma muhtaç olan kişilere, salgın döneminde işini kaybeden vatandaşlara verilir.

Yardım kolisi içeriği şöyledir:

Domates Salçası,

Makarna,

Ayçiçek Yağı,

Buğday Unu,

Toz Şeker,

Pirinç,

Kuru Fasulye,

Bulgur,

Yeşil Mercimek,

Kırmızı Mercimek,

Konserve Bezelye, Çay.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda çiftçiden aldığı soğan ve patatesi de ücretsiz olarak halka dağıtarak vatandaşlar için gıda desteği çiftçiler için de maddi destek sağlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Maddi Yardımlar Nelerdir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi maddi destekleri aşağıdaki gibidir:

Simitçilere ek olarak 500 TL’lik nakit yardımı.

AŞTİ’de çalışmakta olan taksicilere maddi yardım ve belirli dönemlerde durak ve depo ücreti tahsil edilmemesi.

Ek olarak ihtiyaç sahibi kişilere Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı verilmesi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı Nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı, tekel ürünleri hariç her türlü market ve gıda alışverişinde kullanılabilen karttır. Salgın sürecinde işsiz kalan kişilerin 500 TL’lik alışveriş yapabilmesine olanak sağlar. Bu kart ile ayrıca su faturası ve elektrik faturası gibi faturalar da ödenebilir. Ayrıca salgın döneminde zarar görmüş olan taksici, berber, kuaför, müzisyen, gibi meslek grupları da bu karttan faydalanabilirler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı Nerelerde Geçerli?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Kartı Ankara genelindeki bütün marketlerde geçerlidir. Belediye tarafından büyük marketler ile de anlaşma yapılmıştır. Kart şehirdeki bütün marketlerde kullanılabilir.

İhtiyacı olan kişiler gerekli evraklar ile başvurularını yaptıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımları sayesinde zor duruma düşmekten kurtulur.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardımlardan faydalanan yurttaşlara et ve et ürünleri alabilmeleri için mali destek başlattıklarını duyurdu. Desteğin başladığını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, 240 bin 792 aileye yardım verildiğini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere yönelik olarak her ay 1 kilogram et bedeline denk gelen 100 TL'nin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"HİÇ KİMSE YATAĞA AÇ GİRMESİN"

Yardımın mali boyutunun 24 milyon TL değerinde olduğunu söyleyen Yavaş, kararı şöyle duyurdu:

“Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240 bin 792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık.”

İşte Yavaş'ın o paylaşımı:

Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin.



Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık.

Sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan ‘Başkent Kart' uygulamasıyla ilgili yeni bir duyuru paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasını taşıyan mesajda, sosyal destek alan ailelere her ay 1 kilogram et bedeline denk gelen 100 TL'nin verileceği açıklandı.

Sadece et ürünlerinde geçerli

Hesaplara yatırılan 100 TL'lik desteğin sadece et ürünleri alınması için kullanılacağını kaydeden Büyükşehir, farklı harcamaların tespiti halinde et yardımının sonlandırılacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM KARTI BAŞVURUSU VE DİĞER YARDIMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

