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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal görüntü

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Halk ekmek fabrikasında çekildiği iddia edilen skandal fotoğraflar sosyal medyada tepki çekti. Ekmeklerin yere döküldüğü fotoğrafları görenler "Mansur bey Ankaralıya ne yediriyor, iyi bakın" diyerek tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal görüntü
15 Aralık 2021 Çarşamba 00:24

Beyazgazete.com'un haberne göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikasında çekildiği öne sürülen görüntüler tartışmaya neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda çekildiği iddia edilen fotoğraflar mide bulandırdı.

Fabrikada üretilen ekmeklerin yerlere atılarak Ankara'da yaşayan vatandaşların sağlıklarının tehlikeye atıldığı görüldü.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek tepki gösterdi.

kaynak=https://beyazgazete.com/haber/2021/12/9/ankara-buyuksehir-belediyesi-ne-ait-halk-ekmek-fabrikasi-nda-skandal-goruntu-6351264.html


Kaynak: Kamu Saati Özel
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