Ankara Büyükşehir Belediyesi et yardımı nasıl alınır?, kimlere verilecek? Mansur Yavaş et yardımı yapılacağını duyurdu!

Ankara Belediyesi et yardımı nasıl alınır? ET yardımı ne zaman başlıyor? BAŞVURU NEREDEN NASIL YAPILIR? Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardımlardan faydalanan yurttaşlara et ve et ürünleri alabilmeleri için mali destek başlattıklarını duyurdu. Desteğin başladığını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, 240 bin 792 aileye yardım verildiğini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere yönelik olarak her ay 1 kilogram et bedeline denk gelen 100 TL'nin hesaplara yatırılacağını duyurdu. "HİÇ KİMSE YATAĞA AÇ GİRMESİN" Yardımın mali boyutunun 24 milyon TL değerinde olduğunu söyleyen Yavaş, kararı şöyle duyurdu: “Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240 bin 792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık.” İşte Yavaş'ın o paylaşımı: Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin.



Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık. Sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan 'Başkent Kart' uygulamasıyla ilgili yeni bir duyuru paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasını taşıyan mesajda, sosyal destek alan ailelere her ay 1 kilogram et bedeline denk gelen 100 TL'nin verileceği açıklandı. Sadece et ürünlerinde geçerli Hesaplara yatırılan 100 TL'lik desteğin sadece et ürünleri alınması için kullanılacağını kaydeden Büyükşehir, farklı harcamaların tespiti halinde et yardımının sonlandırılacağını belirtti. Ankara Belediyesi ET Yardım Başvurusu ve Sorgulama için TIKLAYINIZ SOSYAL YARDIM KARTI BAŞVURUSU VE DİĞER YARDIMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

