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Anayasa Mahkemesi, Wikipedia İçin 26 Aralık'ta Toplanıyor

internet ansiklopedisi Wikipedia erişim engeli kalkıyor mu?, Wikipedia Türkiye'de neden kullanılamıyor, Türkiye'yi DEAŞ'a yardım eden ülke gibi gösteren Wikipedia, Türkiye'de 29 Nisan 2017'de engellenmişti 2017 yılında Türkiye'deki erişimi engellenen Wikipedia, Anayasa Mahkemesi Tarafından 26 Aralık'ta gündem toplantısında ele alınacak Detaylar haberde...

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia İçin 26 Aralık'ta Toplanıyor
18 Aralık 2019 Çarşamba 21:39

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia İçin 26 Aralık'ta Toplanıyor

Wikipedia erişim engeli kalkıyor mu?,  Wikipedia Türkiye'de neden kullanılamıyor, Türkiye'yi DEAŞ'a yardım eden ülke gibi gösteren Wikipedia, Türkiye'de 29 Nisan 2017'de engellenmişti 2017 yılında Türkiye'deki erişimi engellenen Wikipedia, Anayasa Mahkemesi Tarafından 26 Aralık'ta gündem toplantısında ele alınacak Detaylar haberde...

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia için toplanıyor

Türkiye'yi DEAŞ'a yardım eden ülke gibi gösteren Wikipedia, Türkiye'de 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Bunun üzerine internet ansiklopedisi Wikipedia, erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İHLAL

İnternet ansiklopedisi Wikipedia yetkililerinin Anayasa Mahkemesine Yaptığı başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti.

26 ARALIK'TA GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurul'a sevkine karar vermişti. Karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafınca, bireysel başvuruyu, 26 Aralık'taki gündem toplantısında ele alarak yeniden değerlendirip karara bağlayacak.

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia için toplanıyor

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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