Anayasa Mahkemesi, Wikipedia İçin 26 Aralık'ta Toplanıyor

Türkiye'yi DEAŞ'a yardım eden ülke gibi gösteren Wikipedia, Türkiye'de 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Bunun üzerine internet ansiklopedisi Wikipedia, erişim engelinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İHLAL

İnternet ansiklopedisi Wikipedia yetkililerinin Anayasa Mahkemesine Yaptığı başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti.

26 ARALIK'TA GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurul'a sevkine karar vermişti. Karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafınca, bireysel başvuruyu, 26 Aralık'taki gündem toplantısında ele alarak yeniden değerlendirip karara bağlayacak.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©