Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirme kararı almıştı.

AYM, HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi.

AYM, Yargıtay'ın talebini kabul etmedi

Buna göre Yüksek Mahkeme, Yargıtay Başsavcılığı’nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

AYM ayrıca Yargıtay'ın talebi kabul etmedi.

Böylelikle HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması talebi reddedilmiş oldu.

Yine reddedilmişti

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce, HDP’nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu talebinin reddine karar vermişti.

Ne olmuştu?

HDP’nin genel seçimlere girmediğine dikkat çeken Başsavcılık, Anayasa Mahkemesi’ne yeni bir başvuru yaparak, HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL Hazine yardımına bloke konulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası süren Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili yeni bir başvuru yaptı.

Siyasi Partiler kanuna göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu. Bu kapsamda; HDP’ye toplamda 600 milyon 343 bin TL Hazine yardımı ödendi.