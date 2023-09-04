Anayasa Mahkemesi Ek MTV ödemesini iptal etti mi?

Anayasa Mahkemesi Ek motorlu taşıtlar vergisini iptal etti mi? Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucunda, ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresi 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılılmıştı.

SOSYAL MEDYA BU İDDA İLE ÇALKALANDI

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri gündemdeyken, ileri sürülen bir iddianın doğruluğu araç sahiplerinin merakını uyandırdı. 23 DERECE ADLI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIMA göre, Anayasa Mahkemesi yeni çıkarılan ikinci Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsiline ilişkin yapılan düzenlemeyi kanuna aykırı bularak iptal etti haberi üzerine sosyal medyada bu gündem oldu ardından yapılan bu haberin doğruluğu araştırılmaya başlandı.

23 DERECE ADLI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN Söz konusu iddia, sosyal medyada yayılarak trend konular arasında yerini aldı.

ÇEŞİTLİ TEYİT SİTELERİNDEN, BU HABERİN DOĞRULUĞU ARAŞTIRILDI

İddianın sosyal medyada yankı bulmasının sebebinin CHP'nin, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurması olduğu tespit edildi. 24 Temmuz 2023'te Yüksek Mahkemeye yapılan başvurunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi, hem yürürlüğün durdurulmasına hem de iptale yönelik bir karar verir, böylece bu sorun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının üzerinden ağır bir yük olmaktan çıkar." ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin ilk incelemesini 26 Temmuz'daki Genel Kurul Gündemi'nde değerlendirdiği ve 'esasın incelenmesine' karar verdiği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'nin henüz esas inceleme için gün belirlemediği dolayısıyla konuyla ilgili verilmiş bir iptal ya da iptal isteminin reddi kararından söz edilemeyeceği sonucuna ulaşıldı.

İddiayı öne süren hesaplardan biri, haberin doğru olmadığını belirterek paylaşımı kaldırdı.