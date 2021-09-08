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Ana sınıfında ve kreşlerde eğer bir kişi korona olursa ne olacak?

Ana sınıfında ve kreşlerde eğer bir kişi korona olursa ne olacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi. Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Ana sınıfında ve kreşlerde eğer bir kişi korona olursa ne olacak?
08 Eylül 2021 Çarşamba 17:44

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi. Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

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