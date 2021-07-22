Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar

Chest Foundation, 2001-2021 yılları arasında Türkiye'de Medyascope, Mezopotamya, Independent Türkçe ve 140journos gibi medya kuruluşlarına 3 milyon 535 bin 574 dolar tutarında fon sağladı.

Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlendi.

İçlerinde Hrant Dink Vakfı, İKSV, Mezopotamya, Medyascope gibi kuruluşların olduğu listede toplamda sağlanan destek fon tutarı 3 milyon 535 bin 574 dolar oldu.

EN ÇOK FON SAĞLANAN KURULUŞ HRANT DİNK VAKFI VE ANADOLU KÜLTÜR

2001-2021 yılları arasında en çok fon desteği sağlanan kuruluş 1 milyon 238 bin 993 dolar ile Hrant Dink Vakfı olurken, Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür ise 880 bin 210 dolar ile ikinci sırada yer aldı.

PKK'NIN MEDYASINA DA DESTEK SAĞLANDI

Desteklenen kuruluşlar arasında PKK medyası Mezopotamya'ya da 44 bin 676 dolar fon sağlandığı ortaya çıktı.

Medyadan ise en çok fonlanan 477 bin 58 dolarla Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope.

DESTEKLENEN MEDYA KURULUŞLARI VE FON DESTEĞİ MİKTARI

Hrant Dink Vakfı

2021- 75 bin 045 dolar

2019- 35 bin 030/33 bin 886 dolar

2018- 118 bin 700/67 bin 598 dolar

2017- 55 bin 586/64 bin 565 dolar

2016- 100 bin dolar

2015- 100 bin/14 bin dolar

2014- 314 bin 675 dolar

2013- 19 bin 890/19 bin 692 dolar

2012- 44 bin 220 dolar

2011- 50 bin 426/18 bin 120 dolar

2010- 29 bin 640 dolar

2009- 33 bin dolar

2008- 44 bin 920 dolar

Toplam 1 milyon 238 bin 993 dolar

Medyascope



2020- 65 bin 002 dolar

2019- 65 bin 376 dolar

2018- 116 bin 760 dolar

2017- 129 bin 960 dolar

2016- 99 bin 960 dolar

Toplam 477 bin 58 dolar

Anadolu Kültür Vakfı

2020- 60 bin 020 dolar

2019- 28 bin 625 dolar

2018- 47 bin 895/66 bin 638 dolar

2017- 11 bin 195 dolar

2016- 50 bin 900/60 bin dolar

2015- 23 bin 380/ 56 bin 250 dolar

2011 52 bin 200/28 bin 395 dolar

2010- 49 bin 080/14,770 dolar

2008- 18 bin 090/25,570/7 bin 117 dolar

2007- 44 bin 165/25,200/2 bin dolar

2006- 9 bin 930 dolar

2005- 107 bin 087 dolar

Toplam 880 bin 210 dolar

Independent - 2020- 62,005 dolar, 2019- 62 bin 010 dolar. Toplam 124 bin 15 dolar.

140journos - 2018- 60 bin dolar

Mezopotamya - 2021- 44 bin 676 dolar

Serbestiyet - 2021- 49 bin 995 dolar

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DİĞER KURULUŞLAR

Listede yer alan diğer kuruluşlar ve desteklenen fon destekleri şu şekilde;

KAGİDER - 41 bin 75 dolar

KAMER - 343 bin 545 dolar

TESEV - 342 bin 708 dolar

DİSA - 289 bin 108 dolar

TÜSEV - 118 bin 420 dolar