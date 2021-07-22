Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar

Chest Foundation, 2001-2021 yılları arasında Türkiye'de Medyascope, Mezopotamya, Independent Türkçe ve 140journos gibi medya kuruluşlarına 3 milyon 535 bin 574 dolar tutarında fon sağladı.
Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlendi.
İçlerinde Hrant Dink Vakfı, İKSV, Mezopotamya, Medyascope gibi kuruluşların olduğu listede toplamda sağlanan destek fon tutarı 3 milyon 535 bin 574 dolar oldu.
EN ÇOK FON SAĞLANAN KURULUŞ HRANT DİNK VAKFI VE ANADOLU KÜLTÜR
2001-2021 yılları arasında en çok fon desteği sağlanan kuruluş 1 milyon 238 bin 993 dolar ile Hrant Dink Vakfı olurken, Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür ise 880 bin 210 dolar ile ikinci sırada yer aldı.
PKK'NIN MEDYASINA DA DESTEK SAĞLANDI
Desteklenen kuruluşlar arasında PKK medyası Mezopotamya'ya da 44 bin 676 dolar fon sağlandığı ortaya çıktı.
Medyadan ise en çok fonlanan 477 bin 58 dolarla Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope.
DESTEKLENEN MEDYA KURULUŞLARI VE FON DESTEĞİ MİKTARI
Hrant Dink Vakfı
2021- 75 bin 045 dolar
2019- 35 bin 030/33 bin 886 dolar
2018- 118 bin 700/67 bin 598 dolar
2017- 55 bin 586/64 bin 565 dolar
2016- 100 bin dolar
2015- 100 bin/14 bin dolar
2014- 314 bin 675 dolar
2013- 19 bin 890/19 bin 692 dolar
2012- 44 bin 220 dolar
2011- 50 bin 426/18 bin 120 dolar
2010- 29 bin 640 dolar
2009- 33 bin dolar
2008- 44 bin 920 dolar
Toplam 1 milyon 238 bin 993 dolar
Medyascope
2020- 65 bin 002 dolar
2019- 65 bin 376 dolar
2018- 116 bin 760 dolar
2017- 129 bin 960 dolar
2016- 99 bin 960 dolar
Toplam 477 bin 58 dolar
Anadolu Kültür Vakfı
2020- 60 bin 020 dolar
2019- 28 bin 625 dolar
2018- 47 bin 895/66 bin 638 dolar
2017- 11 bin 195 dolar
2016- 50 bin 900/60 bin dolar
2015- 23 bin 380/ 56 bin 250 dolar
2011 52 bin 200/28 bin 395 dolar
2010- 49 bin 080/14,770 dolar
2008- 18 bin 090/25,570/7 bin 117 dolar
2007- 44 bin 165/25,200/2 bin dolar
2006- 9 bin 930 dolar
2005- 107 bin 087 dolar
Toplam 880 bin 210 dolar
Independent - 2020- 62,005 dolar, 2019- 62 bin 010 dolar. Toplam 124 bin 15 dolar.
140journos - 2018- 60 bin dolar
Mezopotamya - 2021- 44 bin 676 dolar
Serbestiyet - 2021- 49 bin 995 dolar
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DİĞER KURULUŞLAR
Listede yer alan diğer kuruluşlar ve desteklenen fon destekleri şu şekilde;
KAGİDER - 41 bin 75 dolar
KAMER - 343 bin 545 dolar
TESEV - 342 bin 708 dolar
DİSA - 289 bin 108 dolar
TÜSEV - 118 bin 420 dolar