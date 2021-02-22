Ameliyatsız oval yüz estetiği nasıl yapılır?

Çene şekli yüzün genel görünümünü oldukça etkileyen bir unsurdur. Özellikle geniş çene yüzün kare ve daha maskülen yani erkeksi görünmesini sağlar. Güçlü çene ve kare yüz şekli kadınlar için rahatsız edici bir görünüm olabilir. Yüzün daha ince görünmesini sağlayan üçgen bir çene yapısına sahip olmak isteyebilirler. Günümüzde çene inceltme estetiği için ameliyatsız bir teknik olan botoks enjeksiyonundan faydalanılmaktadır.

Masseter V-Line botoksu

Masseter V-Line botoksu ile ameliyata gerek olmaksızın geniş çene inceltilebilir ya da aşırı kare yüz şekli oval hale dönüştürülebilir. Masseter botoksu enjekte edilen kasta bir nöromodülatör olarak etki eder, yani enjeksiyon bölgesinde kasın rahatlayarak küçülmesine yardımcı olur. Enjeksiyon morluk ve ödem riski oluşturmadan klinik ortamda 15 dakikalık bir prosedür ile uygulanır. Tedaviden 1 - 2 gün sonra masseter kasındaki gevşeme fark edilir hale gelir. Tedavi edilen kas 4 ile 6 ay boyunca kasılma hareketini yapmaz ve etkisini devam ettirir.

Masseter kası çene tarafında mandibula açıları ile bulunur ve çiğneme hareketini gerçekleştiren ilgili dört kastan biridir. Bu kasın botoks ile rahatlatılmasıyla, kas birkaç gün içinde yumuşar ve küçülür. Böylece daha ince bir çene çizgisi ve yüzde sivri bir görünüm oluşmasını sağlar.

Enjeksiyonun etkisi, kullanılan malzemenin özelliğine göre, genellikle 4 ay ile 1 yıl arasında sürdürebilir. Masseter kası aşırı gelişmiş olan, orantısız yüz ve çene şekline sahip olan, hamile olmayan, emzirmeyen kadınlar ve genel sağlık durumu yerinde olan kişiler için uygun bir operasyondur.

İyileşme süreci nasıldır?

Tam rahatlama 7 ile 14 gün içinde oluşur. İlk tedaviden sonra hedeflenen incelme tedaviden 1 - 2 ay sonra sağlanır. 4 ile 6 aylık aralıklarla tedavi uygulandığında, yüzdeki incelme ve sivrileşme daha uzun süre kalıcı olur. Bu prosedür hem kadınlar hem de erkekler tarafından yaygın olarak talep edilmektedir.

Masseter botoksu estetik açıdan çenenin küçülmesini ve yüzün incelmesini sağlamanın yanı sıra bruksizm yani diş sıkma ve çenede gerginlik sorunlarının tedavi edilmesini sağlar. Tecrübeli cerrahlar tarafından uygulandığında masseter botoksu çene küçültme ve yüz inceltmede oldukça etkili sonuçlar sağlar.

Eğer doğru bir şekilde planlanmaz ise kişinin gülümsemesi değişebilir. Çene enjeksiyon ile çok yukarıya veya öne doğru yerleştirilirse gülümseme sırasında ağzın açısını geri çeken / yükselten kasların istenmeyen şekilde zayıflamasına neden olabilir. Ayrıca çene olması gerekenden çok daha ince bir görünüme kavuşursa yüzde orantısız bir görünüm ortaya çıkabilir.

Sevgiyle kalın.