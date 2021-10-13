Amasya Valisi: 4 bin TL'ye çalışacak eleman bulunamıyor

Herkesin masabaşı iş istediğini ifade eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, işsizlik olmadığını iş beğenmemezlik olduğunu söyledi.

Amasya kent merkezindeki köylerin sorunlarının görüşüldüğü muhtarlar toplantısında önemli açıklamalar yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğuna değindi.

Vali Masatlı, "Hatta 'bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz' dediler. Bilginiz olsun. İş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar. Yaklaşık 4 bin TL de maaş veriyorlar." dedi.

"HERKES MASABAŞI İŞ ARIYOR"

Türkiye'nin çok gelişip değiştiğini ve hayat standardının yükseldiğini anlatan Vali Masatlı, "Herkes masabaşı iş arıyor. Ama öyle değil ki. Bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ona da ihtiyaç var. Ama maalesef herkes aynı şeyleri istiyor. Ama bundan dolayı ciddi derecede bizler de zorlanıyoruz." şeklinde konuştu.

"MERZİFON OSB ELEMAN BULAMIYOR"

Kentin en büyük iki OSB'sindeki fabrikaların eleman ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayıp muhtarlardan iş arayanların buralara yönlendirmelerini isteyen Masatlı, "Yoksa iş var. Hele hele Amasya'da iş var. İşle ilgili sorun yok. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de aynı. Orada da eleman bulamıyorlar. Buradaki organize sana bölgesinde de aynı.

"İNSANLAR İŞ BEĞENMEDİĞİNDEN İŞSİZ, İŞ BULAMADIĞINDAN DEĞİL"

İş arayanları hemen yönlendiriyorsunuz. İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından dolayı değil." ifadelerini kullandı.