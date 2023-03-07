EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0

Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.125 lira seviyesinden işlem görüyor
Kamusaati
Kamusaati
07 Mart 2023 Salı 11:11

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.125 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.122 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.125 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.845 lira, Cumhuriyet altını da 7.480 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 düşüşle günü 1.847 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.851 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın ABD Senato'sunda yapacağı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.860 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, bir çağrı da Selahattin Demirtaş'tan geldi: HDP'ye de bekliyoruz
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, bir çağrı da Selahattin Demirtaş'tan geldi: HDP'ye de bekliyoruz
0
Aylardır konuşulan iddia kesinleşti! İşte 6'lı Masa'nın mutabakat metninde en dikkat çeken madde
Aylardır konuşulan iddia kesinleşti! İşte 6'lı Masa'nın mutabakat metninde en dikkat çeken madde
0
EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonucu sorgulama!
EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonucu sorgulama!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.