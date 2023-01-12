Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 13 Ocak Cuma 2022

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13 Ocak Cuma 2023 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika 7 Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın, 15.12.2022 tarihinde 1.065,42 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır. DOLAR KAÇ LİRA ? Amerikan Doları (USD), 14.12.2022 tarihinde 18,6223 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır. EURO KAÇ LİRA ? Euro (EUR), 05.01.2023 tarihinde 19,7628 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

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