Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0

Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 13 Ocak Cuma 2022

13 Ocak Cuma Güncel Döviz Kurları, bugün 13 Ocak 2023 çeyrek altın kaç lira oldu?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika çeyrek altın düşecek mi? sorularının tüm cevabı haberimizin detayında...

Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 13 Ocak Cuma 2022
Kamusaati
Kamusaati
12 Ocak 2023 Perşembe 16:42

13 Ocak Cuma 2023 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

7

Altın Kaç Lira Oldu?

Gram Altın, 15.12.2022 tarihinde 1.065,42 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Amerikan Doları (USD), 14.12.2022 tarihinde 18,6223 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

EURO KAÇ LİRA ?

Euro (EUR), 05.01.2023 tarihinde 19,7628 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 13 Ocak Cuma 2023
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 13 Ocak Cuma 2023
0
CHP’li İlhan Kesici'den itiraf: AK Parti gibi yöneteceğiz
CHP’li İlhan Kesici'den itiraf: AK Parti gibi yöneteceğiz
0
Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti
Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.