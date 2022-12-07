Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 Aralık Çarşamba 2022

7 Aralık Çarşamba Güncel Döviz Kurları, bugün 7 Aralık çeyrek altın kaç lira oldu?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika çeyrek altın düşecek mi? sorularının tüm cevabı haberimizin detayında...

7 Aralık Çarşamba 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.061,42 ile başlayan Gram Altın, saat 00:14 itibarıyla %0,00 artışla 1.061,44'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.061,42, en yüksek 1.061,73 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.061,53 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 09.11.2022 tarihinde 1.017,59 ile son bir ayın en düşük, 02.12.2022 tarihinde ise 1.082,26 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.061,44 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,6349 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 00:14 itibarıyla %0,02 azalışla 18,6319 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,6015, en yüksek 18,7010 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,6346 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 08.11.2022 tarihinde 18,4157 ile son bir ayın en düşük, 06.12.2022 tarihinde ise 18,7010 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,6319 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 19,5118 ile başlayan Euro kuru, saat 00:14 itibarıyla %0,04 azalışla 19,5049 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 19,4885, en yüksek 19,6388 seviyelerini gören Euro, günü 19,5098 seviyesinde kapattı. Euro, 10.11.2022 tarihinde 18,4641 ile son bir ayın en düşük, 05.12.2022 tarihinde ise 19,7638 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 19,5049 TL'ye karşılık gelmektedir.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©