Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 29 Ekim Cumartesi 2022

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29 Ekim Cumartesi 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 994,34 ile başlayan Gram Altın, saat 15:55 itibarıyla %1,06 azalışla 983,60'dan işlem görüyor. Dün en düşük 994,00, en yüksek 994,54 seviyelerini gören Gram Altın, günü 994,54 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 21.10.2022 tarihinde 965,85 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 1.031,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 983,60 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,5978 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:56 itibarıyla %0,08 artışla 18,6135 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,5577, en yüksek 18,6540 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,5956 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 04.10.2022 tarihinde 18,3376 ile son bir ayın en düşük, 07.10.2022 tarihinde ise 18,7414 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,6135 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 18,5438 ile başlayan Euro kuru, saat 15:55 itibarıyla %0,05 azalışla 18,5399 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,5296, en yüksek 18,8400 seviyelerini gören Euro, günü 18,5356 seviyesinde kapattı. Euro, 29.09.2022 tarihinde 17,8996 ile son bir ayın en düşük, 27.10.2022 tarihinde ise 18,8400 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,5399 TL'ye karşılık gelmektedir.

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