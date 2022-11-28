Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 29 Kasım Salı 2022

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29 Kasım Salı 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.051,35 ile başlayan Gram Altın, saat 19:31 itibarıyla %0,73 azalışla 1.044,17'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.046,14, en yüksek 1.054,71 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.051,84 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 04.11.2022 tarihinde 974,23 ile son bir ayın en düşük, 15.11.2022 tarihinde ise 1.063,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.044,17 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,6249 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:30 itibarıyla %0,02 azalışla 18,6292 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,5781, en yüksek 18,6623 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,6336 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 31.10.2022 tarihinde 18,3767 ile son bir ayın en düşük, 04.11.2022 tarihinde ise 18,6761 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,6292 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 19,3720 ile başlayan Euro kuru, saat 19:30 itibarıyla %0,30 azalışla 19,3475 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 19,2981, en yüksek 19,4632 seviyelerini gören Euro, günü 19,4066 seviyesinde kapattı. Euro, 01.11.2022 tarihinde 18,1053 ile son bir ayın en düşük, 28.11.2022 tarihinde ise 19,5643 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 19,3475 TL'ye karşılık gelmektedir.

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