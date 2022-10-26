Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 27 Ekim Perşembe 2022

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27 Ekim Perşembe 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 990,99 ile başlayan Gram Altın, saat 15:07 itibarıyla %0,35 azalışla 987,05'dan işlem görüyor. Dün en düşük 965,85, en yüksek 991,75 seviyelerini gören Gram Altın, günü 990,47 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 26.09.2022 tarihinde 962,95 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 1.031,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 987,05 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,5910 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:06 itibarıyla %0,14 artışla 18,6065 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,4110, en yüksek 18,6503 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,5813 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 25.09.2022 tarihinde 18,3035 ile son bir ayın en düşük, 07.10.2022 tarihinde ise 18,7414 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,6065 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 18,3452 ile başlayan Euro kuru, saat 15:07 itibarıyla %0,02 azalışla 18,3261 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,9901, en yüksek 18,3915 seviyelerini gören Euro, günü 18,3305 seviyesinde kapattı. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 18,5910 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,3261 TL'ye karşılık gelmektedir.

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